Kijk vanaf 13.45 u naar nieuwe loeiharde expeditie in de Pyreneeën

Enric Mas (of was het Joey uit Friends?) verslikt zich in Cian Uijtdebroeks: "Die jongen van Bora? Blobloblo"

10 uur 31. Het was gisteren een gekkenhuis. Ik heb nog nooit zo'n etappe gereden. Het was zelfs een beetje frustrerend, want overal reden gele renners van Jumbo-Visma. . Juan Ayuso (UAE) staat nu 4e na de 3 Jumbo's.

Jumbo-Visma versmacht de rest in de Vuelta: "Ik weet niet of dit goed is voor de wielersport"

clock 10:30

10 uur 30. Rit 14 in de Vuelta. Daags na het klauterfestival naar de Tourmalet wordt het peloton geen rust gegund. De tweede helft in de Pyreneeën is ook al loodzwaar. Het hindernissenparcours telt deze keer minder bekende cols, maar dat zal de pret niet derven. Na 50 kilometer begint de ellende met de Col de la Horcère en de Puerto de Larrau, twee knapen van buiten categorie. Op de top van die laatste beklimming wisselen de renners Frankrijk weer in voor Spanje en zetten ze koers naar de laatste bult van de dag: de Puerto de Belagua is de slotklim. Referentiepunten in de Vuelta hebben we niet, want de finishplaats is een nieuwkomer in de catalogus. De gegevens: 9,5 km aan 6,3 procent. Het zwaartepunt ligt in het begin. Hoe dichter de renners de witte lijn aan het skistation naderen, hoe meer het uitvlakt. .