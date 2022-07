Tadej Pogacar graait 3e ritzege mee in deze Tour, maar 3e eindzege is toch weer stapje verder weg

Rit 17 kort samengevat:

Van Aert snelt naar groen, Bardet probeert

De tweede van drie Pyreneeënritten was erg kort (130km), maar met vier zware beklimmingen wel krachtig.

Wout van Aert zorgde voor een eerste hoogtepunt voor Jumbo-Visma door in La-Barthe-de-Neste zijn groene trui veilig te stellen. Hij werd tweede in de tussensprint achter Jasper Philipsen en kan in het puntenklassement onmogelijk nog bijgehaald worden.

Romain Bardet, één van de verliezers van gisteren koos vandaag voor de aanval, maar het peloton gaf de Fransman nooit veel voorsprong.