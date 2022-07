Mathematisch zeker, maar Wout van Aert blijft voorzichtig: "Ben pas zeker van groen als ik Parijs haal"

Met een waanzinnig aantal van 416 punten kan Wout van Aert het groen niet meer ontglippen in Parijs: "Het is heel mooi dat het nu mathematisch zeker is", vertelde Van Aert na afloop van de etappe.

"Ik moet nu wel ook nog effectief in Parijs geraken. Vandaag was ik ook niet echt bezig met het veiligstellen van die groene trui. Zoals gezegd ben ik er heel erg blij mee, maar zal ik pas zeker zijn als ik in Parijs sta."

Na een tactisch heel sterke koers kenden Van Aert en Jumbo-Visma richting Peyragudes nu wel een moeilijkere etappe: "Het eerste uur was keihard en daar moesten we al veel krachten verspelen. Nadien werden we onder druk gezet door UAE, chapeau hoe zij gereden hebben."

"Ik had zelf niet de beste benen, maar toen ik moest lossen bleven enkel klassementsmannen nog over. We hadden misschien niet echt meer de controle al was het op een bepaald moment ook logisch dat alleen Vingegaard nog kon volgen."