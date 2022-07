Tadej Pogacar blijft vol zelfvertrouwen na winst op Peyragudes: "Ik kan nog steeds de Tour winnen"

Op de Col de Val Louron-Azet kraakte de ene na de andere topper onder een moordende tempo van een herboren Brandon McNulty. Tadej Pogacar probeerde het net voor de top, maar zag hoe Jonas Vingegaard hem schijnbaar moeiteloos counterde.

Een nieuwe aanval kwam er niet meer van de Sloveen. Hij rekende uiteindelijk op zijn explosiviteit in de loodzware laatste hectometers op Peyragudes: "Ik droomde uiteraard van meer", reageerde hij in het flashinterview. "Maar deze zege is gewoon bijzonder mooi."

"We blijven hier met amper 4 renners over na het wegvallen van Marc Soler en Rafal Majka gisteren en konden niet meer doen. Ik ben enorm trots op Mikkel Bjerg, Marc Hirschi en uiteraard Brandon McNulty. Ze hebben het geweldig gedaan."

Morgen staat er met onder meer de Col d'Aubisque en een aankomst op Hautacam nog heel wat loodzwaar klimwerk te wachten. Pogacar gelooft dan ook nog steeds in een 3e eindwinst: "Ja, ik denk dat het er nog in zit", benadrukte hij.

"Morgen is het opnieuw loodzwaar en dan zal ik het ongetwijfeld opnieuw gaan proberen."