Visma-Lease a Bike recupereert Laporte, maar nu valt Jorgenson uit voor Parijs-Roubaix

De Sloveen Matej Mohoric komt zondag niet aan de start van Parijs-Roubaix. De wereldkampioen gravelbiken ondervindt nog te veel hinder van een valpartij afgelopen zondag in de Ronde van Vlaanderen. Dat meldt zijn ploeg Bahrain-Victorious.



De 29-jarige Mohoric haalde door een val het einde van de Ronde van Vlaanderen niet, en moet om dezelfde reden verstek laten gaan voor de Helleklassieker van komende zondag. "Het is zwaar om iemand als Matej te verliezen. Een slechte situatie voor de ploeg en voor hemzelf, maar het is wat het is", reageert ploegleider Enrico Poitschke van Bahrain-Victorious op het forfait.



Mohoric werd in 2022 nog vijfde in Parijs-Roubaix. Dat was zijn beste resultaat tot dusver in de 'Hel van het Noorden'.