LIVE Parijs-Roubaix: Geen startgesprek met Van Aert, wordt het een helse openingsfase?

clock 11:13 11 uur 13. Ik denk dat het beter gaat met Wout van Aert dan hij laat uitschijnen. . José De Cauwer vanochtend op Radio 1.

clock 11:12 11 uur 12. Beenstukken en extra jasjes zoals vorige week in Brugge, daar is nu geen sprake van. De renners zien er op hun paasbest uit bij dit aangename lentezonnetje en een graad of 12. .

clock 11:10 11 uur 10. C'est parti! Daniel Mangeas zet zijn keel nog eens open en schreeuwt het peloton de fiets op. We krijgen nog een paasprocessie van ruim 7 kilometer. .

clock 11:06 11 uur 06. En Wout van Aert? Hij heeft de sluipwegen al gevonden en heeft de journalisten in de perstent te grazen genomen. Een traditioneel startgesprekje zit er dus niet in. .

clock 11:06 11 uur 06. Mathieu van der Poel: "Ik slaap alleen slecht na een koers, nooit de nacht voordien".

clock 11:05 11 uur 05. Wat is het laatste gevoel bij Mathieu van der Poel luttele minuten voor de start? "Die natte editie was eentje om te onthouden, maar die is niet per se veel hectischer dan een droge koers", oppert hij. "Wanneer het losbarst? Je kunt vooraf niet één punt zeggen waar je het verschil kan maken. Vanaf het Bos begint de overlevingstocht." Hij werd aangekondigd als ultrafavoriet door de speaker. "Dat is dan nog een nieuw woord", lacht hij. .

clock 10:58 10 uur 58. De decibelmeter gaat de hoogte in op het startpodium. De topfavorieten - Van der Poel en Van Aert - zijn ook in Noord-Frankrijk zeer populair. .

clock 10:49 10 uur 49. De topfavoriet volgens het peloton? Mathieu van der Poel. Hij heeft de beste papieren. . Yves Lampaert (Soudal-Quick Step).

clock 10:47 10 uur 47. Belgisch kampioen Tim Merlier oogde goedgemutst. "Heel wat renners van onze ploeg kunnen winnen", deelde hij. "Ik hoop dat het vandaag eens lukt. De sfeer is goed en ik heb er vertrouwen in." .

clock 10:40 10 uur 40. De 7 Belgen van Lotto-Dstny zien het duidelijk zitten. "Of ik de kopman ben? Een van de kopmannen, samen met Arnaud De Lie kan ik de druk verdelen", stelt Florian Vermeersch. "We hebben een heel sterke ploeg en ik heb er meer dan in andere klassiekers vertrouwen in." "We hebben veel kaarten om mee te spelen", knikt Arnaud De Lie. "Ik ben zelf niet nerveus, maar ik ben vooral ongeduldig om te starten." En ook Frederik Frison is een dark horse. "Ik val nooit stil. Dit is dus een geschikte wedstrijd voor mij." .

clock 10:32 10 uur 32. Renaat Schotte maakt een laatste inschatting voor de start: "Het kan een heel snelle editie worden".

clock 10:31 10 uur 31. Dit is de meest dynamische koers van het seizoen. Of ik nog iets wil bewijzen? Neen, ik wil gewoon mijn best doen. . Peter Sagan rijdt zijn laatste Hel.

clock 10:24 10 uur 24. Vorig jaar was Intermarché(-Wanty-Gobert) de revelatie met een 4e, 6e, 12e, 16e, 19e en 23e plaats. Zo'n collectief nummertje herhalen wordt bijzonder moeilijk vandaag, want het gros van die succesnummers is verhuisd of ligt in de lappenmand. Mike Teunissen, winnaar bij de beloften in 2014, is de kopman van de noodploeg. Hij verscheen met ingetapete polsen aan de start. "Ik weet niet of het helpt, maar ik begon ermee en de rest van de ploeg deed het plots ook. Ik moet me bewust worden van mijn voorbeeldfunctie", grinnikte de 30-jarige Nederlander. .

clock 10:20 10 uur 20. Sep Vanmarcke: "Ik ben een van de weinige renners die wél van kasseien houden".

clock 10:17 10 uur 17. Wat doen we met de wind? "Er staat niet zoveel wind, maar dat was ook vorig jaar het geval en toen brak het toch", schat Jens Keukeleire in. "Je kunt in deze koers eigenlijk nooit voorspellen wat er zal gebeuren." Zdenek Stybar volgt de stelling van zijn collega en klonk zelf weinig hoopvol voor een goed resultaat. "Mijn conditie is niet wat ze moet zijn. Ik moet realistisch zijn." .

clock 10:01 10 uur 01. Ik ben stevig ziek geweest en ik denk niet dat ik de vorm heb van vorig jaar, al heb ik er wel alles voor gedaan. . Tom Devriendt (Q36.5) werd vorig jaar verrassend 4e.