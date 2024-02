Volg zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad van start tot finish

Na de ploegvoorstelling in het Gentse Kuipke begint het peloton om 11 uur aan de eerste klassieker van het seizoen. Na 202 kilometer kennen we de winnaar in Ninove.



De Leberg is na 40 kilometer de eerste van in totaal 12 hellingen. Die Leberg vertolkt met de Haaghoek zowat het commandocentrum van de Omloop.



De Molenberg wordt op 41 kilometer van de finish bestempeld als de poort naar de finale. Daarna volgen nog de Leberg, Berendries, Vossenhol, Muur en Bosberg.



Na die laatste bult moet er nog 12 kilometer overbrugd worden tot aan de licht hellende Elisabethlaan. Daar kennen we tussen 15.45 u en 16.15 u de winnaar.