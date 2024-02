UAE wil met Tim Wellens hoofdrol spelen in Omloop: "Maar ook Politt en Oliveira zijn in orde"

Bij UAE Team Emirates hebben ze zaterdag meerdere troeven om mee te spelen in de Omloop.



"Tim Wellens en Nils Politt zijn onze leiders", zegt ploegleider Marco Marcato. "Zeker Tim heeft heeft al bewezen dat hij de besten kan volgen in de finale."



"Maar ik verwacht ook wel wat van Rui Oliveira. Hij is in vorm en kent deze koersen goed."



De ploeg uit de Emiraten laat ook toptalent Antonio Morgado kennismaken met de Vlaamse klassiekers. "Antonio is heel getalenteerd. Hij zal goed zijn, maar ik ga niet zeggen dat hij zal meestrijden voor de zege. Als dat toch zo is, zullen we natuurlijk blij zijn."



Marcato benadrukt dat Morgado in Vlaanderen vooral veel ervaring zal opdoen. "Hoe er gekoerst wordt en wanneer het belangrijk is om op te schuiven. Dat zijn zaken die Antonio allemaal zal leren door deze wedstrijden te rijden."