LIVE: De 85e editie van Gent-Wevelgem is begonnen: 5 leiders vechten voor kleine voorsprong

Bij het binnenrijden van Gullegem is de voorsprong nog slechts 6 seconden. Zijn de 5 er weer aan voor de moeite?

6". Bij het binnenrijden van Gullegem is de voorsprong nog slechts 6 seconden. Zijn de 5 er weer aan voor de moeite? . 11 uur 37.

11 uur 36. Philipsen: "Dit weer moet me liggen".

Net op het moment dat het nog altijd heel snel gaat in het peloton, moet Kasper Asgreen geholpen worden met een lekke band.

Asgreen langs de kant. Net op het moment dat het nog altijd heel snel gaat in het peloton, moet Kasper Asgreen geholpen worden met een lekke band. . 11 uur 34.

clock 11:32

8". De voorsprong van de vijf leiders (Askey, Jacobs, Fretin, Van Boven en Joyce) is amper 8 seconden. Het peloton is er nog niet van overtuigd dat dit de goede vroege vlucht is. . 11 uur 32.