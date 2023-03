Er is al heel wat inkt gevloeid over de geste van Wout van Aert in Gent-Wevelgem. Had hij nu zelf moeten winnen of was het net knap dat hij de zege aan zijn ploegmaat Christophe Laporte liet? Voor bijna 70% van de stemmers is het duidelijk: Van Aert "moet just niks" en mocht Laporte de zege gunnen in Wevelgem.