Jumbo-Visma boven: gulle Van Aert schenkt zege in Gent-Wevelgem weg aan Laporte na koppeltijdrit

Gent-Wevelgem kort samengevat:

Geen wind in De Moeren

Greg Van Avermaet had vooraf weinig zin in de kletsnatte onderneming richting Wevelgem, maar in twee tijden raakte de ex-winnaar toch in een kopgroep van 14 renners.



Na een windstille passage door De Moeren duurde het toch een tijdje voor de 85e editie van Gent-Wevelgem echt in brand werd gestoken.

Na de eerste beklimming van de Kemmelberg rolde Nathan Van Hooydonck als eerste de gele loper uit. Hij kreeg met ploegmaat Christophe Laporte, Mads Pedersen, Ben Turner, Florian Vermeersch, Matej Mohoric en Søren Kragh Andersen veel mooi volk met zich mee.

Op de laatste van drie "Plugstreets" kwam het sterk groepje aansluiten bij wat overbleef van de kopgroep. Soudal-Quick Step had niemand mee en dus moest het vol aan de bak in de achtervolging. Fabio Jakobsen probeerde eerder in zijn eentje het gat te dichten, maar waaide vanzelf pijnlijk terug.