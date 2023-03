Eerlijke Christophe Laporte na cadeau-zege: "Wout was heel sterk vandaag, sterker dan ik"

Op 50 kilometer van de meet achtte Wout van Aert zijn moment gekomen in Gent-Wevelgem. Onze landgenoot pakte uit met een snedige versnelling tijdens de tweede passage op de Kemmelberg. Iedereen moest passen, behalve ploegmaat Christophe Laporte. Zij aan zij reden beide geelhemden richting de finish, waarna de Fransman de klassieker uiteindelijk op zak mocht steken. "Op ongeveer tien kilometer van het einde vroeg Wout of ik wilde winnen. Ik denk dat hij dan wel al wist wat mijn antwoord zou zijn", lachte Laporte. "Het is eigenlijk ongeloofelijk, enkele dagen na onze prestatie in de E3 (waar Van Aert won) . Dit gebeurt bijna nooit in een carrière."

Na de derde passage op de Kemmelberg moest Van Aert wel even wachten op zijn ploegmaat. De kopman was dan ook duidelijk de sterkste man in koers vandaag.



"Wout was heel erg sterk vandaag, sterker dan ik", gaf de winnaar van de dag eerlijk toe. "Deze overwinning is dus zeker dankzij hem."



"Ik ben heel erg trots en denk ook meteen aan mijn familie, vrouw en twee zoontjes. We hebben veel opgeofferd de afgelopen jaren en ook daarom ben ik zo blij."



Had Laporte verwacht dat de duo-aanval tot het einde zou dragen? "Het plan was om te versnellen bij de tweede passage op de Kemmelberg. We bleven uiteindelijk met twee over en dan hebben we alles gegeven tot op het einde."



"Onderweg met Wout ben ik echt wel heel diep moeten gaan. Hij was echt ongeloofelijk vandaag. Hij is een grote kampioen en ik ben blij dat ik dit vandaag met hem heb kunnen neerzetten", sloot Laporte af.