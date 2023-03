Het cadeau van Wout van Aert: "Tegen Laporte sprinten zou raar aangevoeld hebben"

"Christophe is een goeie vriend van mij"

"Dag, gentleman Wout."

Zo begroette Sporza-reporter Carl Berteele Wout van Aert tijdens zijn interview op de radio.

"Hahaha", lachte Van Aert minzaam, en meteen legde Van Aert uit waarom hij de overwinning aan zijn ploegmaat uitdeelde.

"We waren met ons tweeën sterker dan de rest. Mensen thuis zien alleen deze koers, maar wij zijn een heel jaar samen op pad en als je dan in deze situatie komt, zou het alleen maar raar aanvoelen om te gaan sprinten", zei Van Aert.

"Ik heb vrijdag in de E3 een heel mooie overwining op zak gestoken, ook dankzij Christophe. Het vandaag op deze manier doen, voelt gewoon goed aan."

"Of ik de beste man in de koers was? Misschien wel, ja. Maar alleen had ik het niet gekund. Of ik hier spijt van ga krijgen? Neen, dat denk ik niet. In mijn hoofd hebben we deze Gent-Wevelgem samen gewonnen."

"Kijk: Christophe is in korte tijd een goeie vriend van mij geworden. We komen keigoed overeen. Wat ik onthoud is dat we voor de tweede keer in onze carrière samen een knap nummertje hebben opgevoerd. Vorig jaar was de overwinning mij gegund in de E3, nu is het andersom en dat is alleen maar mooi."

"Ik ga alvast met een goeie conditie naar de Ronde van Vlaanderen, al is er sinds vrijdag niet echt iets veranderd. Ik heb wel de bevestiging van mijn vormpeil gekregen, maar de twee jongens die me vrijdag pijn deden (Van der Poel en Pogacar, red), waren er vandaag niet bij, dus in dat opzicht is er niets veranderd."