Gent-Wevelgem: Jumbo-Visma met 3 troefkaarten, Soudal-Quick Step met Merlier én Jakobsen?

clock 12:36 12 uur 36. Fabio wil morgen graag rijden en we hebben niet veel argumenten om hem thuis te laten. Patrick Lefevere in zijn column in HNB. Fabio wil morgen graag rijden en we hebben niet veel argumenten om hem thuis te laten. Patrick Lefevere in zijn column in HNB

clock 12:31 12 uur 31. Lefevere overweegt Merlier én Jakobsen. Soudal-Quick Step kwam er gisteren niet aan te pas in Harelbeke en ploegmanager Patrick Lefevere wil dat zijn team dat morgen rechtzet. Daarom overweegt hij zowel Tim Merlier als Fabio Jakobsen naar de start te sturen in Ieper. Eigenlijk was enkel de Belgische kampioen voorzien. "We overwegen om te doen wat we niet willen doen", zegt Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad. "Maar Fabio wil graag rijden en we hebben niet veel argumenten om hem thuis te laten." . Lefevere overweegt Merlier én Jakobsen Soudal-Quick Step kwam er gisteren niet aan te pas in Harelbeke en ploegmanager Patrick Lefevere wil dat zijn team dat morgen rechtzet.



Daarom overweegt hij zowel Tim Merlier als Fabio Jakobsen naar de start te sturen in Ieper. Eigenlijk was enkel de Belgische kampioen voorzien.



"We overwegen om te doen wat we niet willen doen", zegt Lefevere in zijn column in Het Nieuwsblad. "Maar Fabio wil graag rijden en we hebben niet veel argumenten om hem thuis te laten."

clock 12:14 12 uur 14. Jumbo-Visma met Van Aert, Laporte en Kooij. Na zijn 2e triomf in Harelbeke kan Wout van Aert morgen misschien ook voor de 2e keer een streepje zetten achter Gent-Wevelgem. Van Aert won de klassieker in Flanders Fields al eens 2 jaar geleden. Bij Jumbo-Visma hebben ze nog 2 troefkaarten: Christophe Laporte en Olav Kooij. Die laatste moest afgelopen woensdag enkel Jasper Philipsen voor zich dulden in de Classic Brugge-De Panne. Verder bestaat de selectie van Jumbo-Visma uit Nathan Van Hooydonck en de Nederlanders Jos van Emden, Tim van Dijke en Timo Roosen. . Jumbo-Visma met Van Aert, Laporte en Kooij Na zijn 2e triomf in Harelbeke kan Wout van Aert morgen misschien ook voor de 2e keer een streepje zetten achter Gent-Wevelgem.



Van Aert won de klassieker in Flanders Fields al eens 2 jaar geleden.



Bij Jumbo-Visma hebben ze nog 2 troefkaarten: Christophe Laporte en Olav Kooij. Die laatste moest afgelopen woensdag enkel Jasper Philipsen voor zich dulden in de Classic Brugge-De Panne.



Verder bestaat de selectie van Jumbo-Visma uit Nathan Van Hooydonck en de Nederlanders Jos van Emden, Tim van Dijke en Timo Roosen.

clock 12:13 Ontdek de ploegmakkers van Wout van Aert in Gent-Wevelgem. 12 uur 13. Ontdek de ploegmakkers van Wout van Aert in Gent-Wevelgem

clock 12:12 Bora-Hansgrohe met Sam Bennett en Jordi Meeus. 12 uur 12. Bora-Hansgrohe met Sam Bennett en Jordi Meeus

clock 12:08 Jasper Philipsen en Søren Kragh Andersen voeren Alpecin-Deceuninck aan. 12 uur 08. Jasper Philipsen en Søren Kragh Andersen voeren Alpecin-Deceuninck aan

clock 12:07 12 uur 07. In een groepssprint rekenen we op Jonathan Milan. Wordt er niet gesprint, dan hebben we Matej Mohoric en Fred Wright om voor het podium te strijden. Ploegleider Enrico Poitschke (Bahrain-Victorious). In een groepssprint rekenen we op Jonathan Milan. Wordt er niet gesprint, dan hebben we Matej Mohoric en Fred Wright om voor het podium te strijden. Ploegleider Enrico Poitschke (Bahrain-Victorious)

clock 12:06 Bahrain-Victorious rekent weer op Matej Mohoric en dark horse Jonathan Milan. 12 uur 06. Bahrain-Victorious rekent weer op Matej Mohoric en dark horse Jonathan Milan

clock 12:05 Groupama-FDJ schuift Arnaud Démare naar voren. 12 uur 05. Groupama-FDJ schuift Arnaud Démare naar voren