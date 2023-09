Wout van Aert krijgt met tricolore truitje van zijn ploeg mentale boost voor EK-tijdrit

clock 11:41 11 uur 41.

clock 11:34 11 uur 34. Van Aert krijgt boost van zijn ploeg. Geen eindzege in de Tour zonder Wout van Aert, dus krijgt de renner van Jumbo-Visma een tricolore truitje opgestuurd van zijn ploeg. De Belg glundert de ochtend voor de EK-tijdrit in zijn nieuwe tenue. "Een boost", noemt hij het cadeautje zelf. "Ik ben blij dat ik een klein deel mocht uitmaken van de trilogie."

clock 11:33 11 uur 33. Een leuk cadeautje voor Van Aert.

clock 10:14 10 uur 14. Belangrijkste starttijden:. 16.25 uur: Yves Lampaert 16.37 uur: Stefan Bisseger (Zwi) 16.38 uur: Rémi Cavagna (Fra) 16.42 uur: Mikkel Bjerg (Den) 16.43 uur: Stefan Küng (Zwi) 16.44 uur: Wout van Aert 16.45 uur: Joshua Tarling (GBr)

clock 10:13 10 uur 13.

clock 09:59 09 uur 59. Kransje topfavorieten. Tegenstand mogen de Belgen vandaag verwachten van WK-sensatie - 3e in Schotland - Joshua Tarling (GBr), Mikkel Bjerg (Den), Rémi Cavagna (Fra) en de nummers 1 en 2 van het vorige EK tijdrijden: de Zwitsers Stefan Bissegger en Stefan Küng. Filippo Ganna moet Wout van Aert niet vrezen, de Italiaan past om zijn energie te sparen voor de wegrit.

clock 09:58 09 uur 58. Ik was aan het trainen toen ik het nieuws kreeg van Nathan. Het voelde alsof ik de hele dag mijn adem heb ingehouden tot het nieuws kwam dat hij ontwaakt was. Het is hard aangekomen. . Wout van Aert.

clock 09:56 09 uur 56. Van Aert ziet Tarling als favoriet. "Er is weinig bijzonders aan", lacht Wout van Aert over het parcours van vandaag. "De pure kracht komt naar voren en het is mooi voor een kampioenschap. Voor mij mocht het wat technischer, want dat ontbreekt vrijwel volledig." "De afstand is iets korter dan op het WK en Filippo Ganna en Remco Evenepoel zijn hier niet. Ik start met de gedachte dat ik op het podium moet kunnen eindigen, maar Joshua Tarling is favoriet, ondanks zijn leeftijd." "Hij heeft zijn WK (brons) ook in de Renewi Tour bevestigd. Het parcours is mooi, maar niet meteen in ons voordeel. Ik denk dan eerder aan een type als Tarling, een boom van een mens."

clock 09:55 09 uur 55. Lampaert ambieert top 10. "Het had voor mij iets technischer gemogen, maar uiteindelijk is de tijdrit met 29 km niet superlang", vertelt Yves Lampaert over de tijdrit. "Dat ligt nog net binnen mijn mogelijkheden. Ik moet capabel zijn om een mooie tijdrit af te werken." Wat is zijn ambitie? "Top 10 is het doel. Dat zou ook mijn plaats zijn. Meer is moeilijk te voorspellen, hier staan toch toppers als Van Aert, Küng, Bissegger en Tarling aan de start. Ik zal een heel goede dag moeten hebben om mee te kunnen met die mannen."





clock 09:51 09 uur 51. Zo vlak als een pannenkoek. De tijdrit gaat van start in een dierenpark in Emmen. Daarna volgen vooral brede en rechte wegen, zonder hoogtemeters. Koren op de molen van tempobeulen die het grote mes meester zijn. Zoals Wout van Aert en Yves Lampaert?