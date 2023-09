Je zag het zo gebeuren! Stefan Küng heeft zijn kansen op een EK-medaille vergooid door een zware valpartij. De Zwitser zat volledig "in the zone" en knalde blind tegen de dranghekken. Na een immense klap reed Küng toch nog uit. Met een gebroken helm en heel wat bloedsporen finishte hij nog in de 11e tijd.