LIVE (13.30 uur): Kan Lotte Kopecky ook de Europese kampioenentrui veroveren?

Er werd nog een extra stuk aan de VAM-berg toegevoegd. Dat maakt het zwaarder, maar het is nog steeds geen klimkoers. Ik denk dat er heel snelle dames over de VAM-berg gaan geraken. Iemand als Lorena Wiebes, die verwacht ik zeker. Voor mij mocht het zwaarder zijn, al denk ik dat we er ook op dit parcours een hele mooie koers van kunnen maken. Lotte Kopecky.

23-09-2023

Wereldkampioene Lotte Kopecky leidt de Belgische selectie op het Europees kampioenschap. Dat wordt haar laatste koers van het seizoen. "Maar de vorm is zeker nog aanwezig, daar ben ik van overtuigd." Ook voor haar laatste koers brandt de ambitie bij Kopecky nog: "Ik ben nog altijd gemotiveerd om een laatste keer alle kaarten op tafel te gooien. Mijn seizoen is al geweldig geweest, maar ik wil nog heel graag winnen zaterdag." "Al weet ik dat ik nooit in de Europese trui zou kunnen rijden (want het EK vindt volgend jaar plaats voor het WK). Win ik zaterdag het EK, dan is dat opnieuw een wedstrijd afgevinkt op mijn verlanglijstje."