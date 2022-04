Brabantse Pijl: uitkijken naar koningskoppel Julian Alaphilippe-Remco Evenepoel

11 uur 38. De Bondt: "Als we met deze ploeg achter de feiten moeten aanrijden, hebben we het slecht gedaan".

Lefevere hoopt op zege in 2e deel voorjaar: "We maken rapport pas na Luik"

08 uur 53. Alaphilippe én Evenepoel. Het voorjaar van Quick Step-Alpha Vinyl is nog niet veel soeps geweest, maar daar moet vandaag verandering in komen. De ploeg van Patrick Lefevere heeft met Julian Alaphilippe de winnaar van 2020 in de gelederen, maar ook Remco Evenepoel komt straks aan de start. Het duo toonde in de recente Ronde van het Baskenland dat het goed zit met de vorm en dus wordt het uitkijken of Quick Step-Alpha Vinyl straks in Overijse uit de voorjaarsdip kan klauteren. .