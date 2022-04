Evenepoel telkens naast gootje op Hertstraat: "Zie je binnenkort 100 keer op mijn Strava"

Remco Evenepoel was vandaag misschien wel de actiefste renner in de Brabantse Pijl, maar hij moest vrede nemen met de 6e plaats na wat geharrewar in de sprint om de ereplaatsen. De renner van Quick Step-Alpha Vinyl geeft na de koers toe dat Ineos gewoon sterker was. "Het was toch zwaar in dit weer en zo kort na het Baskenland."

Remco Evenepoel kleurde de koers, maar werd er niet voor beloond. "Dat klopt, maar ik wist dat het heel moeilijk zou worden met drie mannen van Ineos in die kopgroep", vertelde de kopman van Quick Step-Alpha Vinyl achteraf. "Er plakte er altijd eentje van aan mijn wiel." "Ze wisten dat ik zou proberen om aan te vallen. Maar ik kan ze geen ongelijk geven. Als je in de meerderheid bent, moet je de sterkste renners in de gaten houden. Al denk ik niet dat ik zo sterk was vandaag. Ik was goed genoeg om mee te zijn, maar om te winnen moet je top zijn." De winnaar was voor Evenepoel voor vandaag een onbekende. "Ik moet eerlijk zijn, ik kende hem niet. Hij heeft me zeker verrast. Maar Ineos was de sterkste ploeg vandaag. Ze verdienden zeker de zege."

Ik zal nog wat moeten gaan trainen op de Hertstraat. Misschien zie je die binnenkort 100 keer op mijn Strava staan. Remco Evenepoel

Over een stukje in het parcours was Evenepoel niet echt te spreken: de Hertstraat. "Ik hoop dat die er niet meer inzit volgende keer. Die moeten ze van mij nooit meer oprijden. Ik was niet echt op mijn gemak in dat gootje omdat ik er in de eerste ronde bijna uit was gevallen. En daardoor kostte het mij daarna altijd iets meer krachten dan de rest." "Ik zal er nog een paar keer moeten passeren als ik hier train in de streek. Ik heb er nog nooit op getraind. Het kan zijn dat je binnenkort op mijn Strava 100 keer de Hertstraat ziet. Het is ook extra gevaarlijk als het nat is natuurlijk." (Lees voort onder de foto)

Evenepoel durfde niet in het gootje te rijden.

En dan was er ook nog die duw onderweg aan Ben Turner. "Dat had niet gehoeven", geeft hij toe. "Ik heb me meteen verontschuldigd daarna. Ze speelden het ploegenspel en dat is natuurlijk niet leuk voor de renners die vol willen doorrijden, maar dat is koers. Ik had het niet moeten doen. Het was ook vrij snel vergeten. Nogmaals mijn excuses daarvoor."

En nu? "Ik hoop dat ik goed kan herstellen. Zo snel na het Baskenland was dit toch zwaar. En dan dat slechte weer er nog eens bij vandaag. Ik denk dat ik morgen de fiets toch even aan de kant ga laten en zo lang mogelijk ga slapen. Even niet aan de koers denken."

"De Waalse Pijl is weer een nieuw doel voor ons. We hebben het inderdaad wat moeilijker in de eendagskoersen tegenwoordig, maar Ineos en Jumbo-Visma zijn gewoon echt sterk. Ik wil niet zeggen dat we het moeten ondergaan, maar we moeten het accepteren en de knop telkens omdraaien."