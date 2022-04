Julian Alaphilippe valt door eigen volgwagen: "Hij is oké en ging nog bijtrainen"

"Het ging goed, tot er één renner omkeek"

Ploegleider Geert Van Bondt was de chauffeur met dienst en deed het verhaal: "De kopgroep had een voorsprong van 1 minuut. Ineos mocht van de jury naar voren en ook wij kregen een teken dat het toegestaan was."

"We claxonneerden aan de finish naar de renners en het ging vrij goed, tot één renner omkeek en een beetje van zijn lijn ging. Hij raakte onze wagen en dan is het niet leuk..."

"Ik kan begrijpen dat de renner zegt dat wij er niet moesten zijn, maar het is dubbel. Als er vooraan iets gebeurt met Remco, dan is dat onze verantwoordelijkheid. Ik zit al 10 jaar in de wagen en het is de eerste keer dat er zoiets gebeurt."

Gek genoeg was in de buik van het peloton Julian Alaphilippe het slachtoffer. Zonder erg, zo lijkt het. "Hij heeft nog een stuk van de koers gereden en hij zei dat hij oké was. Hij is nu zelfs gaan bijtrainen."