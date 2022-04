19-jarige neoprof Magnus Sheffield rondt Ineos-dominantie af in de Brabantse Pijl

De Brabantse Pijl in een notendop

Opvallende Evenepoel, onopvallende Wellens en vallende Alaphilippe

Het parcours van de Brabantse Pijl, met de start in Leuven en de beklimming van onder meer de Moskesstraat, deden de wielerfans mijmeren naar het WK van vorig jaar.

Julian Alaphilippe stond ook met goeie herinneringen aan de start, niet alleen vanwege zijn wereldtitel maar ook zijn zege in Overijse 2 jaar geleden. Die goeie herinneringen verdwenen snel, toen de Fransman eerst de slag miste en vervolgens in de laatste ronde nota bene door de auto van zijn eigen ploeg onderuit ging.

Toen was al duidelijk dat de winnaar voorin zat. Met Remco Evenepoel had Quick Step-Alpha Vinyl zijn andere kopman in de kopgroep. Zoals gewoonlijk reed die een opmerkelijke koers: ongebreideld aanvallen, wild gesticuleren, een por geven aan een collega, lossen op de klimmetjes, imponerend terugkeren,... We kregen het hele pakket.

Dan liet Tim Wellens zich een stuk minder opmerken. In zijn favoriete regenweer gleed hij bijna geruisloos tot in de finale. Maar net wanneer hij zijn onzichtbaarheidsmantel had moeten afwerpen, bleef Wellens te lang aarzelen.

Zo kon Magnus Sheffield bijna onbedreigd wegrijden. Titelverdediger Tom Pidcock en revelatie Ben Turner keken de anderen het licht uit de ogen. Vooraan verzwakte Sheffield geen seconde.

In de sprint om de tweede plaats maakte Wellens nog een wandeling die hem uiteindelijk een podiumplek zou kosten. De jury zette hem terug naar de 9e plek. Zo kregen we 2 Fransen die Sheffield mochten flankeren. Net als zondag in de Amstel eindigde Benoît Cosnefroy weer op de weinig benijdenswaardige 2e plaats, al verloor hij er opnieuw zijn glimlach niet bij.