Union boekt eerste zege in bijna een maand dankzij goals van uitblinker Amoura tegen Cercle

Zucht van opluchting bij Union. Voor het eerst in meer dan een maand konden de Brusselaars nog eens winnen in de competitie. Met dank aan Mohamed Amoura, de pijlsnelle aanvaller schoot twee keer raak tegen Cercle Brugge op aangeven van Lazare. Cercle mist de kans om - al was het maar even - aan de leiding te komen in het klassement.

Cercle Brugge - Union in een notendop:

Man van de wedstrijd: Zijn eerste basisplaats bekroonde Amoura met 2 doelpunten, eentje vroeg in de eerste helft, eentje vroeg in de tweede helft. En het konden er nog meer zijn. De aalvlugge Algerijn was een gesel voor de Cercle-defensie. Het is duidelijk: een nieuw wapen van de Unionisten is geslepen.





Zijn eerste basisplaats bekroonde Amoura met 2 doelpunten, eentje vroeg in de eerste helft, eentje vroeg in de tweede helft. En het konden er nog meer zijn. De aalvlugge Algerijn was een gesel voor de Cercle-defensie. Het is duidelijk: een nieuw wapen van de Unionisten is geslepen. Sleutelmoment: Er zou gekozen kunnen worden voor het uur voor de wedstrijd, waarbij Alexander Blessin besliste om Amoura op het veld te zetten, maar op dat moment was Cercle technisch gezien nog niet in gevaar. Na de snelle achterstand kon het nog overeind krabbelen, maar alle hoop op een omkering werd definitief opgeborgen na het laatste wapenfeit van Amoura: de 2-0. Gemiste kans: Cercle Brugge ziet de leidersplaats aan zich voorbijgaan. Mits een overwinning kon het na 8 speeldagen over alle topploegen heen springen, maar Amoura besliste er anders over.





Cercle Brugge ziet de leidersplaats aan zich voorbijgaan. Mits een overwinning kon het na 8 speeldagen over alle topploegen heen springen, maar Amoura besliste er anders over. Opvallend: Voor Union is het pas de eerste overwinning in september. In de Jupiler Pro League moeten we zelfs terug gaan naar begin augustus, toen het OHL met 5-1 naar huis stuurde.

De grote Amoura-show

"We hopen om met "Speedy Gonzales" Amoura het hoge Cercle in de problemen te brengen", lichtte Blessin vooraf de keuze voor de eerste basisplaats van de vinnige Algerijn toe. En na nog geen 30 seconden kreeg de Duitser al gelijk. Amoura trof met zijn eerste van vele kansen meteen de paal.

Nog geen 5 minuten later scoorde Amoura wel al, al donderde hij voorafgaand met zijn snelheid wel Ravych omver. Het vroege feestje ging dus (nog) niet door.

Wat wel al duidelijk was, was dat de Cercle-verdediging sterretjes zag met Amoura. In dezelfde sterretjes stond zijn doelpunt al geschreven, het bleef enkel op het scorebord nog uit. Na zijn gekraakte poging waarbij hij bijna Warleson op het verkeerde been zette, was het dan toch prijs. Op aangeven van Lazare en een schijnbeweging van Nilsson, tikte Amoura de bal eindelijk via via naar en in doel: 0-1, na nog maar een kwartier.

Cercle Brugge kreeg even ademruimte om zich te herpakken en op zoek te gaan naar mogelijkheden. Maar Union hield potig het been stijf en weigerde om echt grote kansen toe te staan. In tussentijd flitse Amoura nog enkele keren doorheen de defensie: een typische zaalvoetbalafwerking met de tip van zijn voet verraste Warleson niet.

Amoura telt Cercle uit

Een nieuw snel begin van Union aan de nieuwe helft bracht Cercle Brugge opnieuw snel in de problemen. Charles Vanhoutte probeerde met een lage schuiver zijn ex-club definitef uit te tellen, maar Warleson weigerde zijn ex-ploegmaat dat genot.

En dus was het wachten tot Amoura nog eens zijn volledig toerental kon benutten. Hij zoefde het door Lazare geplaveid laantje in en versloeg Warleson een tweede keer deze namiddag.

De dubbele voorsprong was het sein bij Union om het wat rustiger aan te doen. Cercle kon daardoor een paar keer snuffelen aan een aansluitingstreffer, maar Somers zijn schot kwam niet volledig tot uiting. Amoura kon nog aanspraak maken op een hattrick, maar de debuterende invaller Kevin Rodrigues was iets te hebzuchtig en besloot zelf naar doel. Het was het laatste wapenfeit voor de Algerijn. En samen met hem ging ook de angel uit de wedstrijd. 75 minuten Amoura was voldoende voor de eerste overwinning in meer dan een maand voor Union. Het kan opnieuw met een goed gevoel naar de stand kijken, waarin het met een puntje over Cercle wipt dat een mogelijke leidersplaats aan zich ziet voorbijgaan.

Vanhoutte: "Amoura is een raket", Blessin: "In de kleedkamer is het een stille jongen"

Hannes van der Bruggen (Cercle Brugge): We starten niet goed. Bij het begin waren we nergens en gingen we de duels niet aan. Nadien komen we beter in de wedstrijd, maar over de hele lijn hadden zij meer meer uitgespeelde kansen dan wij. Charles Vanhoutte (Union): We speelden een volwassen wedstrijd en grepen onze momenten. Het doet extra deugd dat de doelpunten vandaag wel binnen vallen. Amoura is een raket en nu hij ook nog begint te weten hoe hij moet lopen zal het alleen maar beter gaan in de toekomst. Het was leuk voor mij persoonlijk om terug te komen. Bedankt aan de supporters voor de tifo. Thibo Somers (Cercle Brugge): Iedereen moet na deze wedstrijd even in de spiegel kijken. Vandaag was te weinig. Niet iedereen heeft zich 100% gegeven en dat is een must in dit systeem. Het was heel bizar om Vanhoutte in een ander shirt te zien spelen, als tegenstander. Ik heb er toch 8 jaar mee samen gespeeld. En zeker in deze speciale wedstrijd voor Micky (Miguel Van Damme). Alexander Blessin (trainer, Union): Na een intensieve wedstrijd tegen Toulouse is het altijd de vraag in welke mate je je ploeg moet veranderen. Voor deze wedstrijd wisten we dat het pingpong zou worden, daarvoor is volledige concentratie nodig. Deze wedstrijd was voorgeschreven voor Amoura, de ruimte was er voor zijn snelheid en kwaliteit. Het is een stille jongen in de kleedkamer, hij spreekt een beetje Frans, maar voornamelijk enkel Algerijns. Hij is enorm gedreven en wil graag veel bijleren. Miron Muslic (trainer, Cercle Brugge): Bijna alles ging verkeerd vandaag. De intensiteit was er niet, het lukte ons niet om tegen te stribbelen. Ons spel is altijd verticaal, maar in dit geval domineerde Burgess 90 minuten in de strijd met Denkey. Jammer genoeg voor ons was Amoura vanavond heel erg goed.