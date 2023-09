Lieveling Lion Lauberbach laat KV Mechelen opnieuw lachen met 9 op 9

KV Mechelen heeft zich naast Eupen genesteld in het eerste peloton van de Jupiler Pro League. KVM pakte voor eigen volk 9 op 9 na een aangename wedstrijd tegen Eupen. Net als vorige week was Lion Lauberbach de gevierde man. Hij maakte het enige doelpunt in een kraker die barstte van de kansen. Eupen zag de leidersplaats in de Belgische competitie in rook opgaan.