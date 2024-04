Verstevigt leider Anderlecht zijn koppositie of knokt Genk zich helemaal terug in de strijd?

De laatste onderlinge confrontatie tussen Genk en Anderlecht is er eentje die lang blijven hangen is. De Limburgers wilden de partij herspelen na een fout van de arbitrage, maar daar kwam het uiteindelijk niet van. Vanavond kijken beide teams elkaar wel weer in de ogen. Paars-wit doet dat als leider. Zet het de concurrentie meteen onder druk of sluipt Genk weer dichterbij? Volg de partij hier live vanaf 20.45 uur.