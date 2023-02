Nieuwkomer Orban scoort 2 keer, maar Gent schiet weinig op met gelijkspel bij Westerlo

Westerlo - Gent in een notendop:

Westerlo reageert tot twee keer toe

Maar die angst? Nergens voor nodig. Op het halfuur pakte Orban uit met een halve omhaal: 1-2. De assist kwam van Hong, die ook weet wat het is om bij je debuut bijzonder fraai te scoren.

Maar dan was de eerste kennismaking met Gift Emmanuel Orban aangebroken. "Ik heb een beetje schrik om hem zo vroeg te bregen", was Hein Vanhaezebrouck voor de wedstrijd wat afwachtend.

Westerlo bleef niet bij de pakken zitten. Wel integendeel. Twee minuten later stond de 1-1 al op het scorebord. Het was Maxim De Cuyper die voor die treffer zorgde.

Niet veel later trilden de netten al. Tagir beroerde het leer met de hand. Na een VAR-tussenkomstging de bal op de stip. Een koud kunstje voor de koelbloedige Cuypers: 0-1. Al goed voor zij 14de treffer van het seizoen.

Waar te beginnen? Westerlo en Gent zorgden samen voor een meer dan aangename pot voetbal in 't Kuipje. Het spel ging goed op en neer en bijna had Castro-Montes een heerlijke treffer beet. Bolat stak er echter een stokje voor en zweefde het schot uit de winkelhaak. De toon was meteen gezet.

Ook na de pauze houden teams gelijke tred

Nieuwe opdoffer voor Westerlo, nieuwe giftige reactie. Enkele minuten later had de thuisploeg de gelijkmaker andermaal te pakken. Nardi duwde een voorzet eerst nog tegen de paal, maar Chadli was goed gevolgd.



Aan spektakel geen gebrek en ook de tweede helft begon met een klapper. Okumu leed knullig balverlies en daar kon Van Eenoo van profiteren. De captain zette zijn ploeg voor het eerst op voorsprong.

Maar ook dan was de kous nog niet af. Orban voelde zich in de Stille Kempen duidelijk in zijn sas. Hij nam het leer heerlijk op de slof en wist zo zijn tweede van de dag te scoren.



Na een aangename partij die bol stond van de plottwisten moeten beide ploegen vrede nemen met een punt. Iets waar ze niet meteen veel mee opschieten.