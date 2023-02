Niet Standard, maar KV Kortrijk is winnaar van het weekend

"We hebben geweldig gespeeld van de eerste tot de laatste minuut. We hebben Standard goed onder druk gezet in de eerste helft. In de tweede helft zakten we iets te ver terug en waren we iets te passief, maar later kwamen we beter in de wedstrijd. We wilden winnen en ik denk dat we het ook verdienden. Ik ben bijzonder tevreden, want Standard is een sterk team dat aan een goed seizoen bezig is. Hier winnen is dus een fantastisch resultaat voor ons. We hebben nauwelijks kansen weggegeven. Onze doelman heeft niet één grote redding moeten verrichten, verdedigend stond het heel goed. We hebben nog 9 wedstrijden voor de boeg, elke match zal een finale zijn. Naar mijn gevoel zullen we nog 5 keer moeten winnen om ons te redden."