Charleroi zet Seraing met de voeten op de grond

Charleroi - Seraing in een notendop:

Opvallend: Charleroi wint na de heen- ook de terugmatch in de competitie. In de beker verloor het wel met zware cijfers van Seraing (4-1).

Man van de match: na een half jaar bij Watford speelt Bayo weer in Charleroi. De Ivoriaan scoorde niet alleen, hij was ook betrokken bij nagenoeg elke aanval.

Sleutelmoment: de match had anders kunnen lopen als de 1-1 van Seraing telde, maar Marius liep centimeters buitenspel. Veel meer hadden de bezoekers niet te bieden.

Gelijkmaker Lepoint telt niet

Charleroi had de regie in handen, maar kwam goed weg toen Seraing zijn eerste doelpoging ook binnenwerkte. De goal van Lepoint telde niet, omdat ploegmaat Marius centimeters buitenspel liep.

Seraing had vorige week gestunt met een zege tegen middenmoter OHL (2-1), maar in Charleroi stond de staartploeg snel weer met de voeten op de grond.

Match gespeeld na een uur

Meteen na de rust deelde Seraing nog enkele prikjes uit, maar toen Bager een hoekschop in doel kopte, lagen de bezoekers tegen het canvas.



Zeker nadat Tshibuabua een strafschopfout had begaan en Ilaimaharitra de penalty keurig in de hoek trapte: 3-0. Na een uur was de match gespeeld.





Dankzij de zege komt Charleroi op gelijke hoogte met Anderlecht, dat zondag STVV ontvangt. Voor Seraing wordt het uitkijken naar de prestatie van rode lantaarn Oostende in Waregem.