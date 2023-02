Anderlecht sluit bewogen week af met deugddoende zege tegen STVV

Slimani (Anderlecht): "Ik de redder van Anderlecht? Helemaal niet. Toen ik op het veld kwam, waren we al met 1-0 aan het winnen. De trainer bepaalt of ik start. Ik heb altijd vertrouwen in eigen kunnen en sta ter beschikking van de ploeg. Ook Raman zijn goal was knap, ik denk dat we samen mooie dingen kunnen tonen dit jaar."



Raman (Anderlecht): "Na een heel frustrerende match waarin ik weinig ballen raakte, ben ik blij dat ik toch een doelpuntje kan meepikken. Iedereen heeft commentaar dat ik graag een pintje drink, dus trok ik er maar een open tijdens mijn viering. Iedereen weet wie ik ben. Ik ga mezelf ook niet wegsteken of veranderen, ook niet op het veld."