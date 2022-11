Thalhammer debuteert met een thuiszege in kelderkraker tegen KV Kortrijk

KV Oostende - KV Kortrijk in een notendop:

Rode kaart Keita is hét kantelpunt voor de rust

Kersvers Oostende-trainer Dominik Thalhammer mocht zijn kunstje van vorig seizoen proberen te evenaren, namelijk een ploeg naar veiliger oorden loodsen. De opdracht van Adnan Custovic aan de overkant was dezelfde tegen zijn ex-club.

Het duel tussen de nummers 15 en 16 was er dus eentje tussen twee ploegen die dringend op zoek waren naar punten.



KV Oostende zette die nood meteen om in daden. Eerst besloot Rocha nog net over, even daarna was het wel raak via Hornby. Zijn vrije trap na 8 minuten verdween in het doel van Ilic, al zag die zijn muurtje er wel allesbehalve goed uit.

De thuisploeg leek de wedstrijd stevig in handen te hebben tot KV Kortrijk toesloeg als een donderslag bij heldere hemel. Massimo Bruno scoorde na een knappe combinatie met Selemani en Keita.

Dat zorgde voor een boost van vertrouwen bij de Kerels. Opeens namen ze de wedstrijd over en dwongen Oostende in de verdrukking. Messaoudi trapte de bezoekers bijna staalhard op voorsprong, maar thuisdoelman Phillips kon zijn inzet nog net tegen de lat duwen.

De tweede gele kaart van de onbesuisde Keita bleek het volgende kantelpunt in de wedstrijd. Weg was de dominantie van Kortrijk, al wist Oostende ook niet wat het aan moest met het plotse overtal in de eerste helft.