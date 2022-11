Paul Onuachu gidst Genk met vierklapper (!) probleemloos voorbij Charleroi

Sleutelmoment: Er lijkt nog wat spanning te komen in de wedstrijd wanneer Daan Heymans in de 66ste minuut de aansluitingstreffer maakt. Niets is minder waar, want aan de overkant schakelt Genk moeiteloos een versnelling hoger, en duwt Onuachu zijn derde van de avond tegen de netten.

Man van de match: Is het godsschennis om bij een vierklapper de

man van de match niét te geven aan Onuachu? Ja. Paul Onuachu kreeg 5 kansen en maakte vier doelpunten tegen een matig verdedigend Charleroi. Drie kopbalgoals en een penalty, sterk werk.

Opvallend: Paul Onuachu gaf de andere spitsen in de JPL negen wedstrijden voorsprong voor hij zelf begon te scoren. Dankzij zijn doelpunten vanavond springt hij ruimschoots naar de kop van het klassement, met twaalf doelpunten op zijn naam.