Seraing is Anderlecht of Club niet voor Westerlo, dat nog eens punten verliest

Timothy Galje (Seraing): "We hebben heel sterk verdedigd vandaag. Ik vind in het algemeen dat wij heel sterk staan vanachter. Elke wedstrijd gaan we ervoor, dinsdag gaan we dat ook doen tegen Cercle.'

Sinan Bolat (Westerlo): 'We verdienden om deze wedstrijd eigenlijk te winnen. We controleren heel de match maar slikken dan twee makkelijke goals. We wisten dat we moeilijk aan kansen gingen komen, dan is het heel spijtig dat je makkelijk goals slikt."

Jose Jeunechamps (Seraing): "Het was een streng verdict om bij de rust achter te staan. We zijn dan na rust teruggekeerd naar ons gewoonlijk systeem en de groep is ermee om kunnen gaan. De reactie van de groep belooft voor het vervolg van het kampioenschap. Elke week groeien we mentaal, we zijn op de goede weg."

Jonas De Roeck (Westerlo): "We hebben het betere van het spel gehad, maar waren er aan het begin van elke helft eventjes niet 100 procent. Maar voor de rest kan ik de ploeg weinig verwijten. Alleen de laatste pass zat er net niet in. Als de tegenstander zich aanpast aan jou, moet je dat positief ervaren."