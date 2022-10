Union blijft nachtmerrie van Oostende: vicekampioen wint weer met monsterscore

Dante Vanzeir (Union): "We scoren redelijk snel, pakken de match goed aan, en maken het onszelf zo gemakkelijk. Het is ook goed dat er verschillende jongens gescoord hebben vandaag, voor het vertrouwen, voor de team spirit."

Indy Boonen (Oostende): "Het trok op niet veel. Alles wat vorige match goed ging, was er vandaag niet. Jammer dat het zo lang geduurd heeft voor mijn eerste wedstrijd, moeten nu koppen bij elkaar steken en toewerken naar Antwerp donderdag."

Karel Geraerts (Union): "Dit is een heel goede uitslag voor ons, Oostende is een moeilijke, zware verplaatsing. Met enthousiasme en lef aan de bal waren we klaar om hier te komen spelen. Vandaag gezien dat we een goede groep hebben. Sommige spelers hebben vandaag minuten gekregen en dat liep goed. AA Gent woensdag wordt weer een zware dobber."

Yves Vanderhaeghe (Oostende): "We komen vandaag veel te kort. Het is een zware nederlaag, die hard aankomt. De kopjes gaan misschien wat naar beneden na het eerste doelpunt, bij hun eerste schot op goal. We waren gewoon veel te zwak vandaag. Ik heb iedereen op scherp gezet dat het een schande is wat ze vandaag gebracht hebben. Op deze manier zullen we nog weinig wedstrijden kunnen winnen."

(Over de wisselscène met Hornby) "Hij is zich na de match nog komen excuseren, en gaf hij toe dat hij effectief geblesseerd was. Hij kon echt niet verder."