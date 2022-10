Nacer Chadli gidst Westerlo met zijn eerste goal voorbij rode lantaarn Zulte Waregem

Chadli met zijn eerste

Westerlo scoort graag vroeg in de wedstrijd. Dat deed het ook nu. Het was Chadli die zijn eerste binnenkopte voor zijn nieuwe ploeg.





Weetje: zijn laatste doelpunt in de Jupiler Pro League maakte Chadli ook tegen Zulte Waregem, in maart 2020 in het shirt van Anderlecht.



Niet veel later kon hij de score verdubbelen, maar Bossut liet zich geen tweede keer verrassen door de (voormalige) international.





Ook Zulte Waregem had zich al laten zien. Vossen vond het doel niet.





De rode lantaarn moest niet onderdoen voor Westerlo, maar het vizier stond niet altijd op scherp. En als de bal wel binnen het kader ging, stak Bolat er een stokje voor.