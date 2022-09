Seraing stroopt grote broer Standard in Luikse derby

Boterberg maakt een einde aan de Luikse derby. Seraing gaat naar huis met een verdiende overwinning. Seraing maakte telkens aan het begin van de helft een doelpunt, één keer via Mbow, één keer via Poaty. Standard toonde zich onmondig en zonder tanden. De Rouches van tegen Club Brugge waren vanavond al gaan slapen.

tweede helft, minuut 94. Einde. Boterberg maakt een einde aan de Luikse derby. Seraing gaat naar huis met een verdiende overwinning. Seraing maakte telkens aan het begin van de helft een doelpunt, één keer via Mbow, één keer via Poaty. Standard toonde zich onmondig en zonder tanden. De Rouches van tegen Club Brugge waren vanavond al gaan slapen. .

tweede helft, minuut 91. Twee vrije trappen. Zelfs op stilliggende ballen kan Standard niets meer. Bij de eerste is een simpele pass net te kort, maar met geluk maakt Seraing een fout. De trap van Raskin is daarna zonder overtuiging. .

clock 86'

tweede helft, minuut 86. Davida krult naast. Bijna is daar toch de aansluitingstreffer, zeggen we met enige zin voor overdrijving. Davida probeert het op z'n Zinckernagels met een schot richting verste paal. De bal gaat naast, maar heel veel venijn zat er ook niet in. .