Union verpest eerste match van Ariël Jacobs als Football Director bij OH Leuven

OH Leuven - Union in een notendop:

Union behoudt controle na droomstart

Onder het goedkeurende oog van voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha begon OH Leuven fel aan de wedstrijd, maar al snel nam Union het commando over. Nog voor het openingskwartier om was, stond de 0-1 al op het scorebord. Teuma schilderde een corner op het hoofd van Burgess en die troefde iedereen af aan de eerste paal.



Nog geen 10 minuten na de openingsgoal verdubbelde Union zijn voorsprong al. Met flink wat meeval weliswaar. Na balverlies van De Norre haalde Kandouss van ver uit. Zijn schot week ongelukkig af op Pletinckx en Cojocaru bleef kansloos achter.



Ook nadien waren de beste kansen voor de vicekampioen. Cojocaru behoedde OHL voor meer averij op pogingen van Adingra en Vanzeir en kwam met de schrik vrij toen Boniface net geen wereldgoal maakte vanaf de eigen helft.



De tweede helft was een mager beestje. De thuisploeg slaagde er niet in om kansen af te dwingen, terwijl Union makkelijk standhield.

Twintig minuten voor het einde was de wedstrijd helemaal beslist. Adingra kon zich op aangeven van Boniface doorzetten op links en bracht de bal laag voor doel. Daar maakte Vanzeir er in één tijd 0-3 van. Union springt dankzij de driepunter over OH Leuven de top vier binnen.