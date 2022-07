Nieuwkomer Ross Sykes bezorgt vicekampioen Union eerste zege

Union - Charleroi in een notendop:

Union neemt de wedstrijd in handen

2-0 spat uiteen op de lat

Charleroi was niet bij machte om Union echt in de problemen te brengen. Het werd zelfs nog bijna 2-0. Teuma plaatste een vrije trap heerlijk onder de lat. Koffi had het echter gelezen en pakte uit met een prima redding.

Sykes: "Ik doe dit ook op training"

Ross Sykes (Union): "Dit is een geweldig thuisdebuut. Ik ben blij voor de fans die vanavond kwamen opdagen. Een geweldige sfeer. Het is mooi om te scoren voor het team. De coach zegt dat als er ruimte is, je met de bal naar voren moet gaan. Ik zag de ruimte en ik ging gewoon. Het was een geweldige goal. Ik doe dat altijd op training."

Anass Zaroury (Charleroi): "We misten grinta vanavond, vooral in de eerste helft. We wisten dat Union een goed voetballende ploeg is en dat we geconcentreerd moesten zijn op de counters. Er was wat gebrek aan concentratie."

Edward Still (Charleroi): "We waren er van overtuigd dat we hier vanavond iets konden doen. Jammer genoeg vertrekken we hier met niets in de handen. We waren goed in de duels, maar hadden problemen met de tweede bal. We voetballen gewoon niet genoeg kansen bij elkaar. In de eerste helft waren we niet genoeg in balbezit, maar in de tweede helft was het beter."

Karel Geraerts (Union): "Ik kan niet wegsteken dat deze overwinning belangrijk is voor iedere speler en coach. Ik ben tevreden met de prestatie van deze groep. De spelers hebben vandaag laten zien dat ze nog steeds een goeie ploeg zijn. Er zal nog veel gesproken worden over de spelers die vertrokken zijn. Maar op het veld en op de bank zit nog 80% van de spelers die bij momenten het Belgisch kampioenschap hebben gedomineerd."