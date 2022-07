OHL behoudt perfect rapport met eerste thuiszege tegen Westerlo

OH Leuven - Westerlo in een notendop:

Thorsteinsson effent de weg voor OHL

Zowel Westerlo als OH Leuven kende met een driepunter een perfecte competitiestart. Die lijn doortrekken op speeldag 2 was de opdracht. OHL begon alvast goed aan de wedstrijd, Nsingi en Maertens zetten Bolat al vroeg aan het werk.



Nog voor het kwartier om was, moest Bolat een derde keer zijn kunnen tonen. De doelman stond pal op een vluchtschot van Tamari, maar was kansloos toen Thorsteinsson in de rebound de 1-0 van dichtbij hoog in doel knalde.



Westerlo kwam tot twee keer toe dicht bij de gelijkmaker. Daci knalde de beste kans tegen de lat, Vaesen mikte in het zijnet. OHL claimde twee keer een penalty, met Tamari in de hoofdrol, maar de overtreding gebeurde telkens net buiten de grote rechthoek.