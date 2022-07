Onherkenbaar Club Brugge lijdt pijnlijke nederlaag in Eupen

Wanneer slaat de motor van Club Brugge aan? In Eupen ging een onherkenbare landskampioen met 2-1 onderuit. Alle goals vielen in de eerste twintig minuten, maar zelfs 20 minuten met een speler meer kon Club Brugge de knop niet omdraaien. Het is de allereerste keer dat Eupen kan winnen van Club in de competitie.