Union moet winnen voor titel: Teuma en Boniface in selectie tegen Club

vooraf, 18 uur 59. Teuma en Boniface zitten in wedstrijdkern. Aanvoerder Teddy Teuma en aanvaller Victor Boniface zitten in de 22-koppige selectie van Union-coach Karel Geraerts voor de clash tegen uittredend landskampioen Club Brugge. Ook PSV-huurling Yorbe Vertessen staat op de lijst. Het valt nog af te wachten of zij fit genoeg zullen zijn om aan de aftrap te verschijnen. Ook vorige week op bezoek bij Antwerp zat het drietal in de selectie. Teuma nam uiteindelijk plaats in de tribune, Boniface en Vertessen vielen pas een kwartier voor affluiten in. Verdediger Siebe Van der Heyden is er zoals eerder aangekondigd niet bij vanwege een schouderblessure. Union kan voor het eerst in 88 jaar landskampioen worden als het zelf wint tegen een gehavend Club Brugge en Antwerp op hetzelfde moment niet wint op bezoek bij Racing Genk. .