Club Brugge maakt (aarts)rivaal Antwerp kampioen: "Als je wil verliezen, moet je stoppen met voetballen"

Mignolet: "Seizoen positief afgesloten"

Het blauw-zware supporterslegioen zal het niet graag zien gebeuren hebben, maar door de 1-3 zege van Club Brugge bij Union is uiteindelijk Antwerp de opvolger van Club als landskampioen.

"Ik zou niet zeggen dat wij de titel van Union hebben afgepakt", vertelt Simon Mignolet. "Wij hebben onze job gedaan en zijn professioneel gebleven. Als profvoetballer wil je elke wedstrijd winnen."

"Je mag ook niet vergeten dat er ondertussen een nieuwe trainer is aangesteld en veel jongens willen zich tonen. Zelf wilden we ons seizoen ook op een positieve manier afsluiten. Dat hebben we gedaan."

Toen Union op voorsprong kwam, dacht ook Mignolet dat het binnen was voor de Brusselaars. "Ik had gedacht dat ze het zouden uitspelen, maar we maken gelijk en hebben het dan uitgespeeld op de counter. Dat nemen we mee naar volgend seizoen."

"Het is natuurlijk niet leuk voor Union en het zal tijd nodig hebben om te verwerken, maar het is niet zo dat wij het hen hebben afgepakt", herhaalt het sluitstuk van Club Brugge. "Iedereen had het hen gegund, maar er kan maar één iemand winnen."