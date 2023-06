Union in rouw na "hardere tik dan vorig jaar": "Zeker omdat we meer punten hebben dan kampioen"

Bormans: "Heel harde tik"

Voor het tweede jaar op een rij is Union net geen kampioen. Het kwam op de slotspeeldag niet verder dan 1-3 tegen Club Brugge, dat meer dan zijn sportieve plicht vervulde.

Het Dudenpark was klaar voor een heus titelfeest, maar het werd een ontgoocheling van jewelste.

Hoe hard komt de tik aan in het Brusselse kamp? "Heel hard, daar moeten we eerlijk in zijn", reageert een ontgoochelde CEO Philippe Bormans. "Dit is natuurlijk niet de afloop die we gehoopt hadden."

Een goede match was het zeker niet, dat beseft Bormans ook. "Het was allemaal heel gespannen met veel heen-en-weer gekijk naar Genk. Die score viel goed mee, maar goed: het is en blijft voetbal. Club lag goed op de loer en wij hebben het nagelaten om de match zelf af te maken."

"Het is een heel lang seizoen geweest en dat voelde je ook. De spelers hebben nog één keer alles gegeven, maar op het einde kwamen ze toch nog te kort. Tien minuten scheiden ons van de titel en de harde realiteit van het voetbal is dat we nu ook maar derde zijn."

"We gaan alles toch even moeten laten bezinken", sluit Bormans af. "De Pro League en Eleven zullen heel tevreden zijn met de spannende ontknoping, maar het is een beetje zuur dat wij uiteindelijk meer punten hebben gepakt dan de uiteindelijke kampioen." (Antwerp, Genk en Union hebben allemaal 83 punten gepakt dit seizoen zonder halvering van de punten)