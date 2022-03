Union laat weer punten liggen voor eigen volk, Club kan zondag tot op 5 punten naderen

Union-coach Felice Mazzu stond na affluiten nog te fulmineren tegen de ref, maar was voor het tv-interview duidelijk al afgekoeld, al kwam hij wel nog terug op de fase met de bal van Teuma die al dan niet over de lijn was: “U hebt de beelden gezien. Ik ga daar niets over zeggen. Je moet de arbitrage respecteren. Ik ga mijn analyse voor mezelf houden.”

Over de wedstrijd zelf dan: “We verliezen twee punten op basis van onze eerste helft. We misten karakter en Oostende was gewoon beter. Dan was er een heel goede reactie na de rust, en zonder een aantal spelfeiten die tegen ons waren, hadden we de match kunnen winnen.”

“We hadden na de rust zeker genoeg kansen. En we hebben dat tweede doelpunt ook gemaakt, maar het is ons niet toegekend. Ondanks alles blijft dit een uitzonderlijk seizoen. Natuurlijk hoopten we deze wedstrijd te winnen om als eerste te eindigen, maar de context van de match en bepaalde elementen hebben ervoor gezorgd dat we vandaag niet de drie punten pakken", zei Mazzu.