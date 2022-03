Amallah bezorgt Standard met heerlijke lob driepunter bij KV Kortrijk

KV Kortrijk - Standard in een notendop:

Amallah loodst Standard naar winst

Met nog drie speeldagen te gaan mathematisch nog niet zeker van het behoud. Het is een zin die je normaal niet associeert met een club als Standard. Voor de Luikenaars kan het rampseizoen dan ook niet snel genoeg voorbij zijn.



Een ramp, zo kan je ook de eerste helft in het Guldensporenstadion samenvatten. Veel overtredingen, een festival aan slechte passes en nauwelijks doelgevaar. De doorgebroken Cafaro die alleen voor doel meters naast besloot, het was tekenend voor het niveau.



Weinig beterschap na de rust. Standard bleef offensief onmondig, aangemoedigd door de thuissupporters probeerde Kortrijk het wél. Herrmann besloot nipt naast en kopte op een hoekschop nipt over.



Halfweg de tweede helft schoot Standard plots even wakker. Ilic had een prima redding nodig op een lage knal van Cafaro en Watanabe hield Kortrijk overeind op de herneming van Emond.



Een kwartier voor het einde lukte het wél voor Standard. Amallah stond nog geen 10 minuten op het veld toen hij met een heerlijke actie de wedstrijd besliste. De invaller zag Ilic uit zijn doel staan en lobde de bal enig mooi over de doelman.