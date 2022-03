Club Brugge nadert tot op 5 punten van Union na 3-1-zege tegen tienkoppig Genk

Club Brugge - Genk in een notendop

Fletse eerste helft levert toch twee goals

Club stond met een ongewijzigd elftal, dus opnieuw zonder Lang, aan de aftrap. Genk was met vijf verse spelers en een zeer defensief ogende opstelling naar Jan Breydel gekomen. Die verdedigende aanpak loonde niet echt, want al na enkele minuten deed Vanaken een schot van Rits afwijken en stond Vandevoordt op het verkeerde been. De 1-0 inspireerde de thuisploeg niet om door te duwen. Club Brugge schikte zich in de kleine voorsprong en liet Genk zwoegen om aan kansen te komen. Afzwaaiers van Preciado en Arteaga konden Mignolet niet verontrusten. De 1-1 van Ito kwam dan ook heel onverwacht. De Japanner kwam snedig naar binnen en maakte het met een gekruiste schuiver af.

Club maakt het af na Genkse rode kaart

In de tweede helft gooide Club Brugge zijn postbodevoetbal in de vuilbak. Het ging meteen op jacht naar een tweede goal. Die kwam er ook toen De Ketelaere een voorzet van Mata van dichtbij kon inkoppen. Even na het uur zag het er nog rooskleuriger uit voor Club. Sadick haalde de doorgebroken Rits neer en mocht gaan douchen.

De tien overgebleven Genkenaars deden Club toch nog even wankelen. Paintsil was te egoïstisch en Ito knalde over. Doorzetter Adamyan deed het Limburgse licht uit met zijn 3-1. Helemaal op het einde werd het zelfs nog bijna 4-1. Rits miste tot tweemaal toe zijn schot, Lang kon net niet besluiten en Buchanan botste op Vandevoordt.

Club Brugge hijgt met 18 op 18 steeds meer in de nek van leider Union. Op twee speeldagen van het einde van de reguliere competitie moet Genk nog oppassen voor zijn plek in de Europe Play-offs. Als STVV straks wint, staat het naast de grote rivaal op plaats 8.