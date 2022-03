Charleroi mag zich opmaken voor Europe Play-off na forfaitscore tegen Cercle

De lijdensweg van Cercle zit erop. Het blijft 5-0 in Charleroi, dat na een halfuur de buit eigenlijk al binnen had, door een dubbele voorsprong én een mannetje meer op het veld.

Opnieuw kan Charleroi een spits lanceren via een heerlijke diepe bal. Andreou stuurt nieuwkomer Badji in het straatje, maar de jongeling kan Warleson niet verschalken. De Brugge-huurling wacht zo nog steeds op zijn eerste goal voor de Carolo's.

tweede helft, minuut 82. Badji bijna! Opnieuw kan Charleroi een spits lanceren via een heerlijke diepe bal. Andreou stuurt nieuwkomer Badji in het straatje, maar de jongeling kan Warleson niet verschalken. De Brugge-huurling wacht zo nog steeds op zijn eerste goal voor de Carolo's. .

65'

tweede helft, minuut 65. De fut is in deze tweede helft niet uit het spel verdwenen, want hij heeft er nooit ingezeten. Het spelbeeld is saai, de wedstrijd kabbelt verder. .