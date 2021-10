Club Brugge dankt goalgetter Bas Dost voor nipte zege bij STVV

STVV - Club Brugge in een notendop:

Club wervelt 20 minuten, STVV slaat plots toe

"Wie zijn kansen niet afmaakt, krijge het deksel op de neus", bijtelde een voetbalprofeet ooit in steen, en zo geschiedde ook. In minuut 21 controleerde Bauer een afvallende bal goed en pegelde hij het leer voorbij Mignolet. Alles te herdoen.

Dost trekt Club Brugge over de streep

De tweede helft begon net als de eerste helft vol vuur. STVV kon meteen twee keer dreigen, via Hara en Hashioka, maar Mignolet stond alert te keepen. Net als in de eerste helft viel er dan plots een doelpunt aan de overkant, al waren de rollen nu omgekeerd. Dost kopte een voorzet van Sobol heerlijk binnen: 0-2.

Even doorduwen, hoopte de Club-supporter, maar opnieuw zakte de landskampioen in. STVV koos sporadisch zijn moment en kon vooral op stilstaande fases Mignolet nog testen, via Brüls en opnieuw Hashioka.

De wedstrijd kabbelde richting zijn einde en de vele wissels haalde de vaart er helemaal uit. Club-coach Clement gunde matchwinnaar Dost nog een applausvervanging voor de meegereisde supporters, de landskampioen kwam niet meer in de problemen.

Club springt zo over Union naar de eerste plaats in de stand, al komen de Brusselaars morgen wel nog in actie. STVV blijft onderaan hangen en blijft op Stayen moeilijk punten pakken. Een magere 5 op 21 in eigen huis is de pijnlijke balans.