Penaltymisser Depay in 91e minuut kost Oranje twee punten in groep van Rode Duivels

Na zes op zes in de Nations League begon Nederland vol vertrouwen in De Kuip in Rotterdam aan het duel met Polen. In vergelijking met de wedstrijd tegen de Rode Duivels ruim een week geleden stond Flekken in doel in plaats van Cillessen en werd Van Dijk rust gegeven. De Vrij kreeg zijn kans.



Bij de Polen was Lewandowski er niet bij. Ook hij krijgt rust, maar zou wel spelen tegen de Rode Duivels volgende week dinsdag.

Ondanks het groeiende vertrouwen liep het niet voor de spelers van Louis van Gaal tegen de Polen en dat resulteerde in een achterstand na 18 minuten. Matty Cash scoorde zijn eerste goal voor Polen met een gekruist schot over de grond: 0-1.