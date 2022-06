Weer geen winst tegen Wales: Rode Duivels geven zege nog weg in slotminuten

Wales - België in een notendop:

Afgekeurde 1-0, Trossard laat 0-1 liggen

Nog voor de aftrap stond het al 1-0. Met hun a capella versie van het Welshe volkslied zorgden de thuissupporters voor een waar kippenvelmoment. Nog geen 5 minuten in de wedstrijd stond de 1-0 ook effectief op het scorebord. Of toch heel even, want de vroege goal van Ampadu werd door de VAR terecht afgekeurd voor voorafgaand buitenspel. Het tekende wel het enthousiaste begin van Wales. De Belgen hadden het er flink moeilijk mee. Boyata liet een voorzet van James door zijn benen glippen, Bale kon de bal net niet in doel verlengen. Aan de overkant gaf Tielemans even wat tegengas, Hennessey had een prima redding op zijn volley. De Belgen kwamen gaandeweg beter in de wedstrijd, maar de finesse ontbrak. Carrasco besloot na een knappe cross van De Bruyne van dichtbij slap op Hennessey. Even later kreeg hij een herkansing op een snedige counter, maar hij miste zijn schot compleet. Kort voor de rust kwam Trossard het dichtst bij de 0-1 na een afgeblokt schot van Batshuayi, maar alleen voor het open doel besloot hij jammerlijk naast. Ook De Bruyne waagde nog zijn kans met een verrassende knal, Hennessey hield Wales overeind.

Duivels geven wedstrijd uit handen

Vroeg in de tweede helft lukte het dan toch voor de Belgen. Na een knappe aanval hield Batshuayi het overzicht in de zestien. Hij legde de bal perfect klaar voor Tielemans en die mikte de 0-1 buiten het bereik van Hennessey.



Het moeilijkste leek gedaan en ook de 2-2-tussenstand in Nederland-Polen klonk als muziek in de oren. Maar bleek een slaapliedje voor de Duivels, die niet op zoek gingen naar een tweede goal. In een tweede helft die bol stond van de wissels lieten de Belgen Wales zo weer in de wedstrijd komen.

Bij een kopbal van Rodon op een vrije trap van Ramsey ontsnapten de Duivels nog, maar even later was het toch raak. Na een heerlijke assist van diezelfde Ramsey mikte Johnson de gelijkmaker beheerst voorbij Casteels. Randje buitenspel, maar de VAR corrigeerde de vlaggende lijnrechter. Opnieuw geen winst dus voor de Belgen tegen hun “angstgegner”.