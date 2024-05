LIVE: Geen blitzstart van Bayern deze keer, Vinicius Junior laat voor het eerst de paal beven

Aftrap

De Poolse ref Marciniak fluit deze halve finale op gang. Real scoorde de laatste 5 matchen steeds twee keer of meer. Kunnen ze dat kunstje thuis overdoen, of ligt Bayern Munchen in de weg? Ook bij de Duitsers is scoren geen probleem, maar achteraan is het soms zo lek als een mandje.



Eén ding is zeker: het wordt een wedstrijd op het scherpst van de snee.