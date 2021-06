Denemarken - België: met invalbeurten voor Witsel, Hazard en/of De Bruyne?

07:20

vooraf, 07 uur 20. De vraagtekens voor vanavond. Ruim 10 uur voor de wedstrijd is het nog gissen naar de opstelling van de Rode Duivels. We sommen de vraagstukken voor u op: Is de de enkel van Jan Vertonghen hersteld na Rusland (3-0) of zet de bondscoach Thomas Vermaelen in de basis? Speelt Axel Witsel zijn eerste match in bijna een half jaar? De nummer 6 heeft de voorbije maanden keihard gewerkt om te revalideren van een achillespeesblessure. Maakt Kevin De Bruyne zijn rentree? De beste speler van de Premier League viel bijna 3 weken geleden uit in de Champions League-finale met een gebroken neus en oogkas. Eden Hazard kan dan weer speelminuten gebruiken om weer de oude te worden. In Rusland stond hij 20 minuten op het veld, vandaag een hele helft? En dan is er nog de vraag wie Roberto Martinez rechts vooraan posteert. Kiest hij opnieuw voor de ervaring van Dries Mertens ? Of begint de kwieke Jeremy Doku aan de match? Voor het overige worden er niet al te veel wijzigingen verwacht in de basiself. Achterin wordt hier en daar Jason Denayer genoemd als mogelijke vervanger van Dedryck Boyata, die het nochtans uitstekend deed in Sint-Petersburg. Daarnaast zullen met Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Thomas Meunier, Thorgan Hazard, Yannick Carrasco en Romelu Lukaku de vertrouwde namen aan de aftrap komen. .